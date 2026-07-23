Fenerbahçe'de İlker Alkun, Ali Gürbüz, Erdem Sezer, Olcay Doğan, Ufuk Şansal, Yavuz Selim Demir ve Mahmut Uslu, yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti. Sarı-Lacivertliler, istifalara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı: "Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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