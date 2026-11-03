Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakkındaki istifa haberlerine resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Göktürk, tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım’ın takdirine sunduğunu bildirdi.
Dilekçelerin sunulma amacını da açıklayan Göktürk, “Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur.” ifadelerini kullandı.
Göktürk, kendi durumuna ilişkin ise “Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir.” dedi.