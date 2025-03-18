Fenerbahçe’de Samsunspor beraberliği sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİN ORTAK GÖRÜŞÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, Jose Mourinho’nun takımın başında kalması gerektiği konusunda hemfikir. Yönetim, Mourinho’nun Süper Lig’i ve takımı daha iyi tanıdığını ve gelecek sezon çok daha güçlü bir kadro oluşturularak başarıya ulaşılabileceğini düşünüyor.

Sözleşme uzatma planı şimdilik gündemde değil, ancak yönetim yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurarak Mourinho’nun elini güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetim, Portekizli teknik adamın sistemini daha iyi oturtabilmesi için destek verilmesi gerektiğini savunuyor.

MOURINHO'NUN PERFORMANSI VE YOL HARİTASI

Jose Mourinho, şu ana kadar Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 maçta 2.11 puan ortalaması yakaladı. Sarı lacivertli kurmaylar bu performansın gelecek sezon daha iyi bir noktaya çekilebileceğine inanıyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarının şimdiden başladığı belirtilirken, Mourinho'nun da takıma yapılacak takviyeler konusunda detaylı bir rapor hazırladığı öğrenildi.

Bu kararla birlikte Fenerbahçe, teknik ekipte bir değişikliğe gitmeden Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefini sürdürecek. Sarı-lacivertli camiada, bu kararın nasıl karşılanacağı ise merak konusu.