Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı Nene (3) ve Kante'nin golleriyle 4-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıktan dönen Talisca yaklaşık yarım saat sahada kalırken, Milan Skriniar ise maç kadrosunda yer aldı.

Ancak Fenerbahçe'de iki oyuncunun dönüşü heyecanla karşılanırken bu kez de Levent Mercan sakatlandı... Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak 2. yarıya çıkamayan Levent'in sakatlandığı açıklandı.

Sarı-Lacivertlerden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir

@MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."