F.Bahçe, sıfır çekti, sezonu kupasız kapattı. Daha vahimi sarı-lacivertli kulüpte gelecek de belirsiz. Yönetim eylüle kadar devam mı edecek, yoksa hemen seçim mi yapılacak? Jose Mourinho kalacak mı gidecek mi? Hangi futbolcularla yollar ayrılacak? Bu sorulardan en azından Portekizli teknik adamla ilgili belirsizlik yakında ortadan kalkacak. Başkan Ali Koç ile Mourinho, bu hafta bir araya gelecek.

KOÇ “İSTİKRAR” DİYOR AMA

Ali Koç, teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğunu vurgulasa da yapılacak bu kader zirvesinde Jose Mourinho’nun geleceği masaya yatırılacak. Portekizli teknik adamla “Devam” kararı çıkarsa transfer planlaması ve ayrılacak oyuncular konuşulacak. Mourinho ile ilgili “Ayrılık” kararı gelirse taraflar tazminat konusunda orta yol bulmaya çalışacak.

25 MİLYON EURO’LUK TEHLİKE

Mourinho’nun sözleşmesinde “Taraflardan biri tek taraflı fesih yaparsa 10 milyon 500 bin Euro tazminat öder” maddesi yer alıyor. Mourinho’nun bir yıllık ücreti de bu rakama eklendiğinde rakam 25 milyon Euro’yu aşıyor. Mourinho, şu an için görevine devam edecek gibi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.