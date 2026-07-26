Fenerbahçe’de çokluk krizi var... Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda fazla futbolcu yer alıyor ve bu durum Teknik Direktör İsmail Kartal’ı bir hayli zorluyor.

Kartal, antrenmanlardaki futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle idmanları gruplar halinde yönetiyor. Kartal, yeni sezonda kadroda düşünmediği futbolcularla mecburen çalışmak zorunda kalıyor.

Yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşmeler yapsa da kendilerine kulüp bulmakta sıkıntı çekiyor. Şampiyonlar Ligi yolunda kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe’de daha verimli antrenmanların yapılması için kadroda temizlik yapılması şart.

Başkan Aziz Yıldırım’ın talimatıyla yönetim, en kısa zamanda bu sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. Ayrıca birçok oyuncuya ödenen yüksek maaşlarda yönetimin belini büküyor.