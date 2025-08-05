UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda deplasmanına yeni transferlerin tamamını götürme kararı aldı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmedi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıktan çıkan iki isim dışında listeye yazılmadan Diego Carlos, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve Mert Hakan Yandaş da yer almadı. Ancak Mert Hakan Yandaş listede olmamasına rağmen sezonun ilk resmi maçı olduğu için takımla Hollanda'ya giden kafile içinde yer aldı.