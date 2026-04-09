Sezonun devre arasında Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırdıktan sonra yalnızca Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe, kanayan yarası santrfor mevkisi için 50 milyon euro bütçe ayırdı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'de transfer döneminin ilk hamlesi dünya çapında bir golcü olarak belirlendi. Sarı-Lacivertlilerin bu çerçevede düşündüğü isimler ise Robert Lewandowski, Darwin Nunez, Artem Dovbyk, Christopher Nkunku ve Serhou Guirassy... Brezilya'dan ise Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez isimleri ön plana çıktı.

REKOR BÜTÇE AYRILDI

Fenerbahçe'nin şimdiye dek en yüksek bonservis bedeli ödediği golcüler sırasıyla Youssef En-Nesyri (19.5 milyon euro), Sidiki Cherif (18 milyon euro) ve Dani Güiza (14 milyon euro). Santrfor mevkiine iki transfer yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerde başkan Saadettin Saran'ın gelecek sezon için ayırdığı bütçe ise 50 milyon euro.

Öte yandan ismi geçen Brezilyalılar için de Fred'in takasta kullanılmasına muhtemel bir opsiyon olarak bakılıyor. Fenerbahçe, en az bir golcüyle sezon bitmeden el sıkışmayı hedefliyor.