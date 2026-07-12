Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, önemli isimleri takıma katmaya çalışırken, bir yandan da takımdaki oyuncularına teklif geliyor. BeIN Sports’un haberine göre, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Al Ahli, Kerem için 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise TFF’nin 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonundaki önemli isimlerden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.

F.BAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 40-45 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ancak kulübe önemli bir ekonomik katkı sağlayacak bir teklif gelmesi halinde onay vereceği, bu rakamın ise 40-45 milyon euro seviyelerine ulaşması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etme yönünde bir isteğinin bulunduğu da aktarıldı.