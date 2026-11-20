Orta saha kurgusunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk isim Portekiz'den geldi. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha Rodrigo Zalazar için aracılar vasıtasıyla kulübünün nabzını yokladı. Henüz resmi bir temas kurulmadığı ve teklif yapılmadığı belirtilirken, oyuncunun Braga'da oynadığı dönemde de Fenerbahçe'nin transfer listesine girdiği hatırlatıldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray filelerini frikikten sarsarak Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Zalazar'ı, Sporting Lizbon 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibiyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcu, bu sezon çıktığı 11 resmi karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

KEZMAN VE YUSUF AKÇİÇEK DEVREDE

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Feridun Niğdelioğlu ise Başkan Aziz Yıldırım'ın orta saha listesindeki dev hedefi açıkladı. Niğdelioğlu'nun aktardığı bilgilere göre Başkan Yıldırım, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de top koşturan 31 yaşındaki Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic için girişimlerde bulundu.

Transfer kulislerindeki en dikkat çekici detay ise Savic'in menajerinin, bir dönem Fenerbahçe forması terleten eski Sırp forvet Mateja Kezman olması. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da transferine daha sıcak baktığı kaydedilen tecrübeli orta saha için, Al Hilal'de Savic ile aynı takımda forma giyen genç savunmacı Yusuf Akçiçek'in de devrede olduğu öğrenildi.

40 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Futbola Vojvodina altyapısında başlayan Sergej Milinkovic-Savic, 2014 yılında 1 milyon euro bedelle Belçika ekibi Genk'e, ardından 12 milyon euro karşılığında İtalyan temsilcisi Lazio'ya transfer oldu. 2023 yılına kadar Lazio'da sergilediği futbolla Avrupa'nın en gözde orta sahalarından biri haline gelen Sırp yıldız, 40 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza attı.

2023-24 sezonunda çıktığı 47 maçta 12 gol ve 17 asist üreterek kariyerinin zirvesini yaşayan Savic, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanan Galatasaray-Lazio eşleşmesinde Fernando Muslera'ya da gol atmıştı. Sırbistan Milli Takımı formasını 60 kez sırtına geçiren ve 9 gol kaydeden 31 yaşındaki yıldızın, ara transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.