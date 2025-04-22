Süper Lig'deki Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe'de 7 yıllık Başkan Ali Koç döneminde hiç olmadığı kadar yüksek sesle kongre çağrıları yapıldı.

Muhalefet ve taraftarlar, olağanüstü seçimli genel kurul talebini tepki olarak dile getirdi. Kongre üyeleri, Başkan Ali Koç’a olağanüstü genel kurula gitmesi çağrısında bulunuyor.

Başkan Ali Koç ise kongreye sıcak bakmıyor ve görev süresi sona erene kadar iki yıl daha devam etme konusunda kararlı. Başkan Ali Koç, son gelişmelerle ilgili kritik değerlendirmelerini 26 Nisan’daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak.

KONGRE SÜRECİ ÇOK ZOR

Kongre üyeleri olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması için imza kampanyası başlattı. Son yapılan genel kurulda oy verme hakkı olan delegelerin 5’te 1’inin yazılı talebi gerekiyor. Buna göre, 12 bini aşkın üyenin noter onaylı başvuru dilekçesini kulübe posta yoluyla göndermesi lazım. Koç yönetiminin devam etmesi gündemde...

AZİZ YILDIRIM SESSİZ

Kongre üyelerinden Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığını düşünüyor. Aydınlar ile birlikte Sadettin Saran da seçime hazır. Saran, bir taraftarın “Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey” çağrısına “Olacağım” yanıtını verdi.

Camiada genel kurul sesleri yükselirken, gözler eski Başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Yıldırım, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak olağanüstü genel kurul ve seçimde aday olup olmama konusunda kendisine yönetilen soruları yanıtsız bırakıyor.