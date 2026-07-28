Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif, gerçekleştirilen son antrenmanda yaşadığı ağrılar sebebiyle Gornik Zabrze karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
KANTE TAKIMA KATILDI
Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante, bu sabah detaylı sağlık kontrollerinden geçti ve Fenerbahçe ile çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu şu şekilde: