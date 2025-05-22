Fenerbahçe’de kritik bir zirve gerçekleştirildi…. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım bir araya geldi. Aziz Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen görüşmede gündemdeki konular değerlendirildi. Görüşmede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

SEÇİM ZAMANI TARTIŞMASI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, seçimi eylül ayında yapacağını açıklarken imza kampanyası başlatan muhalefet de seçim tarihini öne çekmek istiyor.

'FİKİR İSTİŞARESİ YAPILDI'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."