Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı... Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için uzun süredir arayışlarına devam ediyordu. Jose Mourinho'nun takımda kalması kararının ardından Portekizli hocanın istediği isimlere yönelen Kanarya ilk temasını Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker ile yaptı.
Fenerbahçe'nin transfer için İngiliz oyuncu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Fenerbahçe transfer şartlarını sorduğu City'e Walker için resmi teklifte bulundu.
Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.