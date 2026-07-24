Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürüyor. Kaleci Dominik Livakovic’in bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu.

Livakovic'in için flaş bir iddia ortaya atıldı. Germanijak'ta yer alan habere göre, Olympiacos, 31 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için devreye girdi. Haberde Yunan ekibinin deneyimli eldivenin transferi için ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe'nin istediği 5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, gelecek teklifleri kısa süre içerisinde değerlendirecek. Dominik Livakovic’in sarı lacivertliler ile 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Dinamo Zagreb'te kiralık olarak geçiren Livakovic, bu 17 müsabakada forma giydi.