Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Maçın ardından Sarı-Lacivertli futbolcular, son düdükle birlikte direkt olarak soyunma odasına yöneldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmaya hep birlikte takım otobüsüyle gelen Fenerbahçe kadrosunda maç sonu 6 futbolcu stadı kendi araçlarıyla etti. Sarı-Lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, Nene, Archie Brown, Kante, Musaba ve Asensio'nun maç sonu stadı kendi araçlarıyla terk ettiği görüldü.

Bu isimlerden Kante ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başlarken yalnızca Kante 90 dakika sahada kaldı, Kerem ise ikinci yarının başında yerini Nene'ye bıraktı. Nene'nin yanı sıra Brown, Asensio ve Musaba da maça ikinci yarının hemen başında dahil olan isimler oldu.