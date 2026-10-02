Fenerbahçe'nin bu sezon gol yollarındaki en büyük kozu olan Vedat Muriqi, Kosova ile UEFA Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Kosovalı golcüden gelen haber sarı lacivertlileri tedirgin etti.

Alban Lumi'nin haberine göre Vedat Muriqi, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle İsrail maçının kadrosunda yer almadı. Sarı lacivertliler, Lukaku'nun henüz form tutamadığı dönemde Muriqi'den gelen haberle sarsıldı. Yıldız golcünün sakatlık durumunu yakından takip eden sağlık heyeti, Kosova'dan gelecek detaylı raporu bekliyor.