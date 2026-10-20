Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk etti.
Sarı-lacivertlilere maçtan kötü haber geldi.
NATHAN AKE DEVAM EDEMEDİ!
Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Nathan Ake, rakip ceza sahasında kullanılan köşe vuruşu sonrası Kubiak ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Yaşanan pozisyon sonrası sakatlanan Nathan Ake, maça devam edemedi ve 21. dakikada yerini Kojo Oppong’a bıraktı.
DERBİ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbi, saat 21.30'da başlayacak.