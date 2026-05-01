Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euroya RB Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, çift haneli skor katkısına ulaşarak Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kısa süre önce Malili yıldıza Alman devi Borussia Dortmund'un talip olduğu yönündeki haberler de basına yansıdı.

Bu haberlerin ardından kısa süre sonra oyuncunun Dortmund ile görüşme yapmak üzere Almanya'da olduğu yazılsa da işin aslı bambaşka çıktı...

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre Nene, Fenerbahçe sağlık heyetinin önermediği kayropatik benzeri alternatif tıp tedavisi için Almanya'ya gitti. 23 yaşındaki futbolcunun, sağlık heyetinin önerisinin aksine tercihini alternatif tıptan yana kullandığı ortaya çıktı.

FITIK AMELİYATI OLABİLİR

Öte yandan sporcu fıtığı olan ve son dönemde ağrıları artan oyuncunun, sakatlığının ciddi olabileceği değerlendiriliyor. Alternatif tıptan umduğunu bulamayan Malili yıldızın, fıtık ameliyatı olma ihtimali de ciddi şekilde masada...

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 39 maça çıkan nene, 11 gol ve 10 asist ile skor katkısında çift hanelere ulaşmayı başardı.