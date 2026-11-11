Çorum FK karşısında alınan 5-0’lık galibiyet camia üzerindeki olumsuz havayı bir anda dağıttı. Yeni Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte artık geleceğe umutla bakılıyor. Başkan Aziz Yıldırım da hocasıyla yaptığı görüşmede ocak ayı için güvence verdi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına ortak olursa transferde kesenin ağzı açılacak.

Yönetim, ilk yarı sonuna kadar alınacak sonuçlarla bütçeyi belirleyecek. Stoper, 6-8 numara ve kanat öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunuyor. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi isteyen Yıldırım, zirveyle farkın azalması hâlinde ilk başkanlık dönemindeki ses getiren hamlelerine yenilerini eklemek için harekete geçecek.