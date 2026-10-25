Sarı-lacivertli formayla bu sezon gösterdiği etkili çıkışla vitrine çıkan Oğuz Aydın için transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'nın milli oyuncuyu yakından takip etmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismin kulüpteki geleceğini garanti altına almak için somut bir adım atma kararı aldı. Sarı-lacivertli kurmayların, yaklaşan milli maç arasında 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

16 MAÇTA 6 DİREKT SKOR KATKISI

Takvim'de yer alan habere göre teknik heyetin hücum rotasyonundaki kilit isimlerinden biri haline gelen başarılı kanat oyuncusu, bu sezon forma giydiği 16 resmi müsabakada 3 gol ve 3 asistlik katkı sunarak 6 kez skora doğrudan etki etti. Sahadaki enerjisi, adam eksiltme becerisi ve skorer kimliğiyle İngiliz scoutların radarına giren Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise uluslararası analiz platformlarında 9 milyon Euro seviyesine ulaştı.

YÖNETİM İŞİ ŞANSA BIRAKMIYOR

Fenerbahçe ile halihazırda 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan milli yıldız için sarı-lacivertli idareciler elini çabuk tutmak istiyor. Avrupa'dan gelebilecek olası transfer tekliflerine karşı oyuncunun sözleşme şartlarını iyileştirmeyi ve süreyi daha da uzatmayı planlayan yönetim, Oğuz Aydın'ı takımın uzun vadeli şampiyonluk planlarının merkezinde tutmayı amaçlıyor. Masaya oturulacak görüşmede hem yıllık ücrette iyileştirme yapılması hem de yeni şartların resmiyet kazanması bekleniyor.