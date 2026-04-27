Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, dev maçında ardından toplanma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısı bugün 14:00'de başlayacak.

Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti. Torunoğulları açıklamasında, "Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.