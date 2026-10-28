Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından kırmızı kart gören Archie Brown'ın 5-10 maç arasında ceza alması gündemde. Sarı lacivertlilerde Nathan Ake'nin de sakat olması nedeniyle savunmanın merkezinde değişim yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin Ganalı futbolcusu Kojo Oppong'un, Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray derbisinde 56. dakikada oyuna dahil olan 22 yaşındaki stoper, sahadaki performansı ile takdir toplamıştı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, "Kendisi genç. Bu maçların ne kadar baskı altında oynandığını hiç görmedi." ifadeleri ile derbi 11'ine Oppong'u neden almadığını açıklamıştı.

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