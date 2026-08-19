Fenerbahçe’de peş peşe ayrılıklar açıklanıyor… Gün içinde Sidiki Cherif ve Musaba’nın ayrılığını açıklayan sarı lacivertliler 2023 yılında takıma katılan Omar Fayed’e de veda etti. Fenerbahçe, Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'in transferi için Frosinone'yle anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibiyle kalıcı transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Mısırlı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki sözleşme sürecinde Sırbistan’ın Novi Pazar, Belçika’nın Beerschot ve Portekiz’in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi.

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