Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla devam ederken takımdaki isimlere gelen teklifler de teknik heyet ve yönetimin ortak kararı ile değerlendirmeye alınıyor.

Sarı lacivertlilerde ayrılması beklenen isimlerin yanı sıra sürpriz isimlere de teklifler geliyor. Fenerbahçe'nin milli yıldızına İtalya'dan talip çıktı.

SÖZLEŞMESİNİN 1 YILI KALDI

Tuttomercato'da yer alan habere göre Roma, Zeki Çelik'in yerini Mert Müldür'le doldurmayı planlıyor. Söz konusu haberin detaylarında milli futbolcunun daha önce İtalya'da 4 yıl Sassuolo forması giydiği hatırlatıldı.

Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girmesinin transferde Roma'nın lehine bir etken olduğu aktarılırken henüz teklifin miktarı belirlenmedi.

2023-24 sezonu başında Sasuolo'dan 3 milyon euro karşılığında sarı lacivertlilere imza atan 27 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında önemli bir yeri bulunuyor.

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