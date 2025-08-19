Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı.

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti ve Edson Alvarez Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu olmaya çok yakın.

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Edson Alvarez her an İstanbul'a gelebilir.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.