Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-3 eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe karşısında Kayserispor'un 3-3'lük eşitlik golü 90+4. dakikada geldi.
Şampiyonluk yarışında alınan ağır yara sonrası gerilen Fenerbahçeli tribünler, maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahürat yaptı.
YÜKSEK SESLİ MÜZİĞE TEPKİ
Fenerbahçe tribünleri, 3-3'lük beraberlik sonrası, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Stadyumun bazı bölümlerinde gruplar arasında kavga çıktı.
Bazı taraftarlar basın tribününe girmeye çalıştı ve güvenlik güçlerinin araya girmesi ile arbede yaşandı. Kadıköy’de maç bitimi sonrası protestolar artınca statta yüksek sesle şarkı açıldı. Buna sinirlenen taraftarlar, DJ kabinine saldırmaya başladı.
Taraftarlar stadyumdan uzun süre çıkmadı ve protestolarına devam etti.