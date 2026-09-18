Eyüpspor'dan galibiyet alarak milli araya moralli gitmek isteyen Fenerbahçe'de sakatlık şoku patlak verdi... Bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında milli futbolcu Mert Müldür'ün, dizine aldığı darbe sonucunda idmanı yarıda bıraktığı ve MR kontrolü sonucunda menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü."