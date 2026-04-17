Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı öncesi Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert, Kerem ve Guendouzi'nin sarı kart ceza sınırında olması sarı-lacivertlilerin uykularını kaçırıyor. Bu futbolculardan kim sarı kart görürse 26 Nisan'daki kritik Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Bu durumun oluşturacağı baskı, Çaykur Rize maçında ceza sınırındaki futbolcuların oyununu direkt etkileyecek. Kart gören de yanacak.

Ancak TFF talimatlarına göre; Rize maçında Galatasaray derbisinde sarı kart cezalısı durumuna düşen bir futbolcu, 2. sarıdan kırmızı kart görürse cezasını 21 Nisan'da Konya ile oynanacak Türkiye Kupası maçında çekecek. Bu durumda sarı kartı silinecek ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Galatasaray'da daha önce Osimhen ve Abdülkerim kart görüp, cezalı oldu ama PFDK'ya sevk edilmedi.

İŞTE FENER'İ KURTARACAK O MADDE

Disiplin Talimatı MADDE 92 – İNFAZIN ÖZEL HÜKÜMLERİ

Müsabakadan men cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak infaz edilir. Profesyonel kulüp futbolcusu yönünden profesyonel lig ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakaları infaz hesabında aynı kategori sayılır.

NEDEN CEZA KESİLMİYOR?

UEFA ve TFF, bilinçli kart görmeyi anti-futbol olarak değerlendiriyor, ek ceza mekanizması var. Ancak kanıt eşiği yüksek olduğu için hakem raporu, video delili, itiraf vb. gerekiyor. Bu yüzden PFDK'ya sevk sonuçsuz kalıyor.

NORMALDE CEZASI 2 MAÇ

MADDE 37 – BİLİNÇLİ KART GÖRME

Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.