Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık için iki aday kaldı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime girmek için hazırlanırken bir diğer aday Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım'ın ekibine katıldı.

Sarı lacivertli ekibin seçim tarihleri ile Kadıköy'de A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın tarihi denk geldiği için seçimin ertelenme ihtimali belirdi. TFF, maçın stadını değiştirmeme konusunda kararlı olduğu için Fenerbahçe formül arayışına geçti.

Ancak Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, milli maç takvimi nedeniyle seçimlerin ileri tarihe ertelenmesine sıcak bakmadığı ve kongrenin daha erken yapılmasını istedi.

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçimin tarihinde yapılmasını isterken Hakan Safi ise, seçim tarihinin ertelenmesi yerine öne çekilmesini önerdi. Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin son kararın yönetim ve divan kurulunun değerlendirmeleri sonrası netleşmesi bekleniyor.