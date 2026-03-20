Fenerbahçe'de seçim atmosferi iyice kızıştı. Hakan Safi ve Barış Göktürk, başkan adaylıklarını açıkladı. Hakan Safi’nin Metin Sipahioğlu, Ruşen Çetin ve Nezih Barut gibi isimlerle görüştüğü belirtilirken; Barış Göktürk ise Selahattin Baki, Metin Şen, Ozan Balaban ve Nezih Kırımlı’yı listesine dahil ettiği öğrenildi. Ali Koç’un yoğun baskı yapılsa da gelen önerileri geri çevirdiği belirtildi.

AYDINLAR’A BASKI VAR

Ali Koç, yönetiminde yer alan isimlerden Sertaç Komsuoğlu ise başkanlığa aday olmayı düşünüyor. Komsuoğlu’nun ağırlıklı olarak Koç ekibinden isimleri yönetim listesine almayı planladığı ifade edildi. Yoğun şekilde adaylık baskısı yapılan Mehmet Ali Aydınlar’ın ise camianın üzerinde konsensüs sağlanması halinde aday olmayı değerlendireceği kaydedildi.

SARAN VAZGEÇEBİLİR

Başkan Sadettin Saran, aday olup olmayacağı ya da genel kurulun yapılıp yapılmayacağı konusunda net kararını açıklamadı. GFB iftarında “2027’ye kadar beraberiz” diyen Saran’ın başkanlığa devam etmek istediği, olağanüstü genel kurul kararından vazgeçebileceği gelen haberler arasında.