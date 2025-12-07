Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlandı.

Karşılaşmada 19. dakika oynanırken yaptığı bir koşu sonrası arka adalesini tutan Nelson Semedo, daha sonra kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık olduğu belirtilen açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan Rams Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Semedo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek Semedo'nun Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak maça yetişmesi hedefleniyor.