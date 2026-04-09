Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun yabancı ağırlıklı kadro tercihi, rotasyon dışında kalan yerli oyuncuları kırgınlığa uğrattı. Yönetimin, konunun farkında olduğu ancak sezonun kritik aşaması nedeniyle teknik ekibe müdahale etmediği ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Tarık Çetin gibi isimler üzgün.

YİNE DE ÇALIŞIYORLAR

Tüm bu gelişmelere rağmen oyuncular profesyonel şekilde çalışmaya devam ediyor. Ancak sezon sonunda bu durumun kadro yapılanmasını etkileyebileceği ve bazı beklenmedik ayrılıkların gündeme gelebileceği konuşuluyor. Teknik ekip sahada başarıyı hedeflerken, diğer yandan soyunma odasında süren sessiz krizi yönetmeye çalışıyor.