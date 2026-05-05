Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Milan Skriniar'ın tedavisi sürüyor. Başakşehir maçında kafileye dahil olan ancak maçı yedek kulübesinde takip eden deneyimli savunmacıdan Konyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberinde göre Başakşehir karşılaşmasında görev alamayan Slovak stoperin, Konyaspor maçında da sahada olması beklenmiyor.

31 yaşındaki futbolcunun, takıma destek amacıyla deplasman kafilesinde yer alıp almayacağı ise cuma günü netlik kazanacak. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev yapan Milan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.