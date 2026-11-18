Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başlarken Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceği de gündeme geldi. Sezon başında transfer edilen Belçikalı forvetin ara dönemde sarı-lacivertlilerden ayrılabileceği belirtiliyor. Lukaku'nun durumunun önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

TRT Spor'un haberini göre, MLS ekibi Cincinnati tecrübeli golcünün durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Lukaku, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Cincinnati'nin gündemine gelmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Cincinnati'nin yanı sıra iki MLS takımının daha önümüzdeki dönemde oyuncu için devreye girebileceği ifade ediliyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcüyü Napoli'den 6 milyon euro bonservis bedeli ve ek ödemeler karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 16 resmi maçta görev alan Lukaku, bu karşılaşmaların yalnızca altısına ilk 11'de başladı. Belçikalı futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Uzun yıllar Belçika Milli Takımı'nda forma giyen Lukaku, geçtiğimiz günlerde milli takım kariyerini noktalamıştı.