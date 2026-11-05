UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Kadıköy'de dünya devi Liverpool'u ağırlayan Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü nefes kesen 90 dakikayı 3-2 kazanarak sadece 3 puanı değil, tarihe geçecek bir zaferi de hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertli camia, bu görkemli sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde tam 18 yıl ve 7 ayı aşkın süren galibiyet hasretini dindirdi. Devler Ligi'ndeki son zaferini 2007-2008 sezonunda, 2 Nisan 2008 tarihindeki unutulmaz çeyrek final mücadelesinde bir başka İngiliz devi Chelsea'ye karşı (2-1) elde eden Fenerbahçe, aradan geçen 6 bin 790 günün ardından Liverpool randevusuyla birlikte Avrupa'nın 1 numaralı sahnesinde yeniden zafer sevinci yaşadı.

TOPLAM KAZANÇ 22 MİLYON EUROYU AŞTI

Yeşil sahada yazılan bu tarihi destan, kulübün finansal tablosuna da doğrudan yansıdı. UEFA'nın dağıttığı ödül havuzunda maç başı galibiyet ödülü olarak belirlenen 2 milyon 100 bin euroyu tek maçta kasasına koyan sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki performans primlerini katladı.

Daha önce grupta oynadığı karşılaşmalarda aldığı iki beraberlik karşılığında toplam 1 milyon 400 bin euro kazanan temsilcimiz, Liverpool zaferiyle birlikte yalnızca lig aşamasındaki sportif performanstan 3 milyon 500 bin euro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde ederek sezon başında 18 milyon 620 bin euroluk katılım bedelini garantiye alan Fenerbahçe'nin, bu sezon turnuvadan sağladığı toplam brüt gelir 22 milyon 120 bin euro seviyesine fırladı.

İLK 8'E GİRERSE SERVET BEKLİYOR

Liverpool zaferiyle puan cetvelinde kritik bir eşiği aşan Fenerbahçe'nin önünde çok daha büyük bir mali ödül bulunuyor. Yeni format gereği lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bu başarıya ulaşması durumunda UEFA'dan 11 milyon euroluk ilave tur primi kazanacak.