Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maç için hazırlıklara başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşanan yol ayrılığının ardından ilk idmanını yaptı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, takımı kalan 3 maçta çalıştıracak olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmasıyla başlayan idman; sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

