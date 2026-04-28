Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maç için hazırlıklara başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşanan yol ayrılığının ardından ilk idmanını yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, takımı kalan 3 maçta çalıştıracak olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda core çalışmasıyla başlayan idman; sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.