Fenerbahçe'de transfer mesaisi inanılmaz hız kazandı. Yönetim, hedefteki isimleri Portekiz kampına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

PARİS'E ÇIKARMA YAPILDI

Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferi için Paris Saint Germain ile görüşen sarı lacivertliler Fransız devini büyük ölçüde ikna etti. İki oyuncuyla da sözleşme şartları konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Asensio'nun ve Skriniar'ın yakın zamanda imza için gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Ligue 1 ekibinin sağ beki Nordin Mukiele için de nabız yokladı.

9 MİLYON EUROYA PRENSİP ANLAŞMA

Yönetimin sona yaklaştığı bir diğer isimse Gent'ten sol bek Archie Brown. Geçen sezon da listenin üst sıralarında yer alan İngiliz futbolcu için Belçika ekibiyle 9 milyon Euro'yu bulan bir bedelde prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncuyla İtalyan devi Milan da ilgileniyor. Archie Brown, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etse de Serie A ekibinin teklifini de görmek istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun kararı bekleniyor.

İNGİLTERE'DE DE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı lacivertliler ayrıca Premier Lig'den de 2 ismin peşinde. Leandro Trossard için Arsenal ile, Yves Bissouma için Tottenham ile bonservis pazarlığı sürüyor. Arsenal'in beklentisi 20 milyon sterlin. Fenerbahçe Trossard'ın taleplerini karşılayabileceğini oyuncu tarafına iletti. Belçikalı yıldız da Türkiye'de oynamak için istekli. Tottenham da Bissouma için benzer rakamlar beklese de pazarlığa açık. Görüşmeler sürüyor.

Süper Lig'de transfer penceresi 12 Eylül'e dek açık kalacak.