AZİZ Yıldırım’ın 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturmasıyla şampiyonluk modunu açan Fenerbahçe’de transfer düğmesine basıldı. Önceki gün mazbatasını alan sarı-lacivertli yönetim, seçimden önce bitirdiği isimleri duyuracak. Forvet transferlerinde ilk KAP açıklaması Vedat Muriqi’le yapılacak. Sarı-lacivertliler, eski golcüsünü Mallorca’dan 15 milyon Euro karşılığında kaptı. Ailesiyle İstanbul’da olan Kosovalı yıldız, resmi açıklamayla birlikte Fenerbahçe’ye geri dönecek.

FORVETLER TAMAM

BORUSSİA Dortmund’dan Serhou Guirassy’de de işlem tamam... Fener, Dortmund ile 35 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşmaya vardı. Guirassy de senelik 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki Gineli forvetin transferi açıklanacak. Golcü operasyonunu erkenden tamamlayan Kanarya’nın yeni stoperi de İngiltere Premier Lig’den. Manchester City’de forma giyen Ake ile anlaşmaya varan yönetim, City ile pazarlıklarda da sona geldi. Yönetim, İngiltere’ye gidip Hollandalı savunmacının transferini resmiyete dökecek