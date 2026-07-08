Fenerbahçe'de yabancı oyuncu krizi giderek derinleşiyor. Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda sözleşmesi süren 23 yabancı bulunuyor. Sağ kanat ve forvet transferleriyle bu sayı 25’e ulaşacak. Yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacak olması Kanarya’nın en az 8 oyuncusuyla yollarını ayırmasını zorunlu kılıyor. İlk etapta Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Becao, Oosterwolde ve Musaba için gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

7 GENÇ UYGUN

Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrası ise Fred, Semedo, Talisca ve Kante dörtlüsünden iki isimle daha vedalaşılacak. Kadroda artı 4 kuralına uyan 7 futbolcu var. Bu gruptan Mimovic, Omar Fayed ve Abdou Aziz Fall yeni sezon planlamasında yer almıyor. Nene, Archie Brown, Cherif ve Diouf’la ise yola devam edilecek. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda.