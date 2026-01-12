Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla kazandıkları Turkcell Süper Kupa final maçının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkardı. TARAFTARLAR ÇOK İSTEDİ Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kazandığı Turkcell Süper Kupa finalinde tribünlerde oluşan sarı-lacivert koreografi, maçın simgelerinden biri haline gelmişti. Karşılaşma sırasında kullanılan yağmurluklar, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisini çekmiş ve "hatıra ürünü" olarak satışa sunulması yönünde talep oluşmuştu. 249 TL'DEN SATIŞA ÇIKTI Taraftardan gelen istekleri dikkate alan Fenerbahçe Kulübü, resmi ürün mağazası Fenerium aracılığıyla yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı. Daha önce stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında vitrine konulan yağmurlukların fiyatı da netlik kazandı. Fenerium, Süper Kupa finaliyle özdeşleşen sarı-lacivert yağmurlukları 249 TL'den satışa sundu. Taraftarlar, tarihi maçın anısını taşıyan bu özel ürüne büyük ilgi gösterirken, yağmurlukların sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.

