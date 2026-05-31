Fenerbahçe'nin gelecek sezon santrforu Serhou Guirassy… Gineli futbolcu, tam bir gol makinesi. Borussia Dortmund'da 96 maçta 60 gol ve 15 asist üretti. Stuttgart'ta da 58 maçta 44 gol ve 5 asistle oynamıştı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, 40 milyon euro bonservis bedeli isteyen Borussia Dortmund'u 35 milyon euroya ikna etti.

HAKAN SAFİ DE GUİRASSY DEDİ

Diğer başkan adayı Hakan Safi de "Rakibimiz Muriqi'yi alıyormuş, tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Seviniyoruz. Güzel bir rekabet olacak. Guirassy ile Nisan 23'te kendim de görüştüm. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy'yi de gider alır" dedi. Böylece Guirassy'nin Fenerbahçeli olması kesinlik kazandı.