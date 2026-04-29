Sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro planlamasının nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve 6-7 Haziran’da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Kanarya’da yaşanan çalkantılı dönemin yanı sıra futbol takımının nasıl şekilleneceği de büyük sorun. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon kiralıklardan dönen futbolcular en büyük sorun. TAM 39 FUTBOLCU VAR Fenerbahçe yeni sezonu toplamda 39 futbolcu ile açacak. Mevcut durumda 28 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin, 12 futbolcusu çeşitli takımlarda kiralık forma giyiyor. İşte o isimler: İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Rodrigo Becao (Kasımpaşa), Bartuğ Elmaz (Fatih Karagümrük), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ognjen Mimovic (Pafos Fc), Sofyan Amrabat (Real Betis), Emre Demir (Sakaryaspor), Cengiz Ünder (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Samsunspor), Yiğit Fidan (Pendikspor), Diego Carlos (Como), Omar Fayed (FC Arouca).

