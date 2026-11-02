Fenerbahçe’nin Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı Göztepe maçını kaybetmesi tüm taşları yerinden oynattı. Yöneticilerin maç sonu toplantısında gerilim tavan yaptı. Toplantının devamı dün yapıldı. Masaya yönetimin istifası da dahil bütün alternatifler geldi. Başkan Aziz Yıldırım toplantıya katılmadı. Yöneticiler, toplantı hakkında Yıldırım’a bilgi verdi.

TAM KUPA CANAVARI

Teknik direktör için öne çıkan aday Sergio Conceiçao oldu. Sadettin Saran, Portekizli teknik adamla anlaşmış, sezon ilerlediği için Domenico Tedesco ile yola devam etmişti. Conceiçao, Milan’la Süper Kupa, Porto ile 3 şampiyonluk ve 8 kupa, Standard Liege ile Belçika Kupası kazandı. Conceiçao’nun menajerliğini Jorge Mendes yapıyor.