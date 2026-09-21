Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, menisküs ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdi. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecek." ifadesine yer verildi.

Yıldız futbolcunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM NİYE OYNAMIYOR DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Müldür'le ilgili daha önce, "Mert Müldür diye bir çocuk var. Niye faydalanmıyoruz? Kadromuz iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama çok çalışmamız lazım." demişti.