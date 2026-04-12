Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’ye sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kayserispor müsabakasında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların yenilenme yaptığı idmanda, diğer oyuncuların sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdiği aktarıldı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

5 Şubat’ta oynanan Erzurumspor maçında forma giyen ve o maçtan bu yana sakat olan Meksikalı orta saha Edson Alvarez, idmana çıktı. Alvarez’in bireysel olarak çalışmaya katıldığı belirtildi.