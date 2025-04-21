Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golün ardından 3-3 berabere kaldı.
Sarı-lacivertli ekipte yaşanan kritik puan kaybının ardından gözler yönetim kuruluna çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar mücadele sonunda yönetimi istifaya davet ederken maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Sorumluluk yönetim kurulundadır, taraftarımızdan özür dileriz" ifadelerini kullandı.
YÖNETİM TOPLADI
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu, bugün bir araya geldi. Söz konusu toplantının, her zaman olduğu gibi pazartesi günleri yapılan bir rutin olduğu öğrenildi. Kayserispor maçının sonucu nedeniyle Yüksek Divan Kurulu hakkında gündem oluşturulan toplantıda güncel gelişmeler de konuşuldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağını yönetime bildirdi. Ali Koç, süreç hakkında akıllardaki soruları 26 Nisan’da cevaplandıracak.