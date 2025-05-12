Gelecek sezon kadroda büyük değişimler yaşaması beklenen Fenerbahçe'de birçok futbolcuyla yollar ayrılacak. Bu isimler arasında en dikkat çekenler ise Yusuf Akçiçek ve Dominik Livakovic.

TRT Spor'un haberine göre; yurt dışından teklifler alan Yusuf Akçiçek ve Dominik Livakovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yusuf Akçiçek'e Fransa'dan Marsilya'nın çok ciddi bir ilgisi olduğu ve konuyla ilgili başkan Ali Koç'la bir temas kurulduğu iddia ediliyor.

DIEGO CARLOS İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Sözleşmeleri sona erecek olan Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de henüz yeni kontrat yapılmış değil. Jose Mourinho ara transfer döneminde 11.47 milyon Euro kadroya katılan Diego Carlos için de olumsuz rapor verdi. Yönetim, Brezilyalı stoperden zarar etmeden vedalaşmayı hedefliyor.

Yurt dışından talipleri olan Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat ve Fred için de beklentilerin üzerinde teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir.

Kiralık forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin'in gelecekleri de netlik kazanmadı.