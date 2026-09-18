5 haftası geride kalan Süper Lig’de 8 puan kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü. İster istemez bu durum camiada, “Yine mi şampiyonluk gitti?” tedirginliği yaşanmasına neden oldu. İşte bu noktada Aziz Yıldırım devreye girdi. Yaşanan düşüşe çare arayan Başkan soluğu Samandıra’da aldı. Geçmiş dönemlerdeki tecrübelerine dayanarak hareket eden Yıldırım, bire bir görüşmeler yaptı.

TAKIMIN ÖNEMLi BiR PARÇASISIN

İsmail Kartal’ın istifa edip geri dönmesiyle motivasyonu düşen futbolcuları adeta terapiye alan Aziz Yıldırım özellikle sakatlığını atlatan Asensio’yla özel ilgilendi. İspanyol yıldıza duyduğu güveni dile getiren Fenerbahçe Başkanı, takımın en önemli parçası olduğunu da hatırlattı. Bu sözlerin ardından Asensio’nun dönüş için istekli olduğu ve Eyüpspor maçında sahada olabilmek adına yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.