UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Kadıköy'de alınan bu galibiyet büyük bir özlemi de bitirdi.

18 YIL SONRA GELEN TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe, Devler Ligi'ndeki son zaferini 2 Nisan 2008'de Şükrü Saracoğlu'nda Chelsea'ye karşı almıştı. O galibiyetten bu yana 18 yıldır taraftarına Şampiyonlar Ligi zaferi yaşatamayan Kanarya, bu özlemine son verdi.

Fenerbahçe Devler Ligi'ndeki puanını da 5'e çıkarmış oldu. Sarı-lacivertlilerin 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.